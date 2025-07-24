Обстрел Харькова КАБами: число пострадавших возросло до 41 24 июля 2025

Число пострадавших в результате российского удара управляемыми авиабомбами по Харькову возросло до 41 человека. Кроме того, зафиксирован удар боевого дрона по частному сектору в Индустриальном районе города. Об этом сообщили в Харьковской городской прокуратуре, пишет УНН.

По состоянию на 17:00 число пострадавших возросло до 41 человека. Среди них - шестеро детей: четыре девочки в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое мальчиков - 2 месяца и 17 лет - сообщили в прокуратуре города.

Как указал мэр города Игорь Терехов, удар также "зафиксирован в Индустриальном районе боевым дроном типа "черника"". Прилет произошел в частном секторе, последствия сейчас уточняются.

Также в Харьковской прокуратуре опубликовали видео с коптера с последствиями попаданий вражеских КАБов по Шевченковскому району города.

Ранее УНН писал, что в Харькове в результате удара КАБами по Шевченковскому району пострадали 39 человек, включая 6 детей. Разрушено гражданское предприятие, повреждены жилые дома и автомобили.