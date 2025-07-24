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Уже 39 постраждалих від російських КАБів у Харкові, серед них 6 дітей

Київ • УНН

 • 1904 перегляди

У Харкові внаслідок удару КАБами по Шевченківському району постраждали 39 людей, включаючи 6 дітей. Зруйновано цивільне підприємство, пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Уже 39 постраждалих від російських КАБів у Харкові, серед них 6 дітей

Кількість постраждалих внаслідок ворожого удару КАБами по Харкову продовжує зростати - їх уже 39, у тому числі 6 дітей, повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

У Харкові триває ліквідація наслідків ворожого удару 2 КАБ по Шевченківському району. За оновленими даними постраждали 39 людей, 6 з них – діти

- повідомив Синєгубов.

З його слів, загалом на зараз у медзакладах перебуває 6 постраждалих, серед них – 2 дітей: 17-річний хлопець і 1-річна дівчинка, у середньому стані. Одна жінка – у тяжкому стані.

"Руйнування значні", - зазначив голова ОВА. Попередньо, за його даними, пошкоджено скління 5 житлових будинків, будівлю комунального підприємства, 25 автомобілів, ще 7 авто згоріло.

"Одне цивільне підприємство, куди влучив КАБ, фактично знищено. Завдяки вчасній реакції після сигналу тривоги люди встигли покинути приміщення", - вказав Синєгубов.

Голова ОВА повідомив також, що під постійними ударами ворога - населені пункти півночі області, Куп’янський, Вовчанський, Борівський напрямки. "Окупанти руйнують житловий фонд, об’єкти критичної інфраструктури", - вказав Синєгубов.

У Куп’янську, за його даними, внаслідок ударів зруйновані мережі водо- та газопостачання. "Відновлення поки неможливе через постійні обстріли. Незважаючи на загрозу, у місті досі залишається близько 1300 жителів", - повідомив голова ОВА.

"Щодня евакуюємо від 10 до 50 осіб, усім надається гуманітарна, юридична допомога, тимчасове житло в Харкові або допомога з переїздом в інші області. Під статусом евакуації наразі – 344 населені пункти області", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо

Раніше було відомо про 37 постраждалих.

Кількість постраждалих від обстрілу Харкова КАБами зросла до 3724.07.25, 15:33 • 2104 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Олег Синєгубов
Україна
Куп'янськ
Харків
Tesla
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