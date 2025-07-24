Уже 39 пострадавших от российских КАБов в Харькове, среди них 6 детей

Число пострадавших в результате вражеского удара КАБами по Харькову продолжает расти - их уже 39, в том числе 6 детей, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

В Харькове продолжается ликвидация последствий вражеского удара 2 КАБ по Шевченковскому району. По обновленным данным пострадали 39 человек, 6 из них - дети - сообщил Синегубов.

По его словам, всего на данный момент в медучреждениях находится 6 пострадавших, среди них – 2 детей: 17-летний парень и 1-летняя девочка, в среднем состоянии. Одна женщина – в тяжелом состоянии.

"Разрушения значительные", - указал глава ОВА. Предварительно, по его данным, повреждено остекление 5 жилых домов, здание коммунального предприятия, 25 автомобилей, еще 7 авто сгорело.

"Одно гражданское предприятие, куда попал КАБ, фактически уничтожено. Благодаря своевременной реакции после сигнала тревоги люди успели покинуть помещение", - указал Синегубов.

Глава ОВА сообщил также, что под постоянными ударами врага - населенные пункты севера области, Купянский, Волчанский, Боровский направления. "Оккупанты разрушают жилой фонд, объекты критической инфраструктуры", - указал Синегубов.

В Купянске, по его данным, в результате ударов разрушены сети водо- и газоснабжения. "Восстановление пока невозможно из-за постоянных обстрелов. Несмотря на угрозу, в городе до сих пор остается около 1300 жителей", - сообщил глава ОВА.

"Ежедневно эвакуируем от 10 до 50 человек, всем оказывается гуманитарная, юридическая помощь, временное жилье в Харькове или помощь с переездом в другие области. Под статусом эвакуации сейчас – 344 населенных пункта области", - отметил Синегубов.

Напомним

Ранее было известно о 37 пострадавших.

Число пострадавших от обстрела Харькова КАБами возросло до 37