Обстріл Чернігова: правоохоронці розслідують, як росіянам стало відомо про захід

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Чаус відзначив, що 19 серпня росіяни ударили балістичною ракетою по драмтеатру у центрі Чернігова.

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"У цей час тут проводилась зустріч представників бізнесу та волонтерської спільноти. Захід не передбачав залучення глядачів. Подібні заходи вже були у Києві, Львові, Харкові та Дніпрі. Як саме росіянам стало відомо про цей захід – зараз займаються правоохоронні органи", — повідомив голова ОВА.

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За інформацією організаторів, після оголошення повітряної тривоги, всім учасникам було запропоновано пройти в укриття. У драмтеатрі є укриття, розраховане на кількасот осіб.

Унаслідок російського удару постраждали також люди, які знаходились в центрі міста, йшли з церкви, або просто проїжджали поряд.

Нагадаємо

У Чернігові у суботу ввечері завершили пошуково-рятувальну операцію на місці атаки армії рф. За даними МВС, унаслідок ворожого удару загинули сім людей, ще 136 постраждали.

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