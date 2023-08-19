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В ООН відреагували на ракетний удар рф по Чернігову: "Огидно. Це має припинитися"

В ООН відреагували на ракетний удар рф по Чернігову: "Огидно. Це має припинитися"

Київ • УНН

 • 2475238 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила ракетну атаку на Чернігів у суботу, 19 серпня. Вона заявила, що російська агресія проти мирних жителів має припинитись. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву організації.

Цитата

“Я вкрай стурбована новиною про черговий російський удар, який нещодавно влучив у центр Чернігова, що на півночі України, внаслідок чого десятки цивільних осіб, включно з дітьми, загинули та отримали поранення.
Огидно атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди виходять на прогулянку, деякі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати релігійний день для багатьох українців”, - йдеться у повідомленні.

Деніз Браун засудила повторювану модель російських ударів по населених районах України, що призводить до загибелі людей, масових руйнувань і різкого збільшення гуманітарних потреб.

“Атаки, спрямовані проти цивільних осіб або цивільних об'єктів, суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Це має припинитися”, - зазначила гуманітарна координаторка ООН.

Нагадаємо

У Чернігові у суботу ввечері завершили пошуково-рятувальну операцію на місці атаки армії рф. Внаслідок ворожого удару загинули сім людей, ще 136 постраждали.

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