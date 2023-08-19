В ООН відреагували на ракетний удар рф по Чернігову: "Огидно. Це має припинитися"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила ракетну атаку на Чернігів у суботу, 19 серпня. Вона заявила, що російська агресія проти мирних жителів має припинитись. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву організації.
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“Я вкрай стурбована новиною про черговий російський удар, який нещодавно влучив у центр Чернігова, що на півночі України, внаслідок чого десятки цивільних осіб, включно з дітьми, загинули та отримали поранення.
Огидно атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди виходять на прогулянку, деякі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати релігійний день для багатьох українців”, - йдеться у повідомленні.
Деніз Браун засудила повторювану модель російських ударів по населених районах України, що призводить до загибелі людей, масових руйнувань і різкого збільшення гуманітарних потреб.
“Атаки, спрямовані проти цивільних осіб або цивільних об'єктів, суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Це має припинитися”, - зазначила гуманітарна координаторка ООН.
Нагадаємо
У Чернігові у суботу ввечері завершили пошуково-рятувальну операцію на місці атаки армії рф. Внаслідок ворожого удару загинули сім людей, ще 136 постраждали.