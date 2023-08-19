В ООН отреагировали на ракетный удар рф по Чернигову: "Отвратительно. Это должно прекратиться"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун осудила ракетную атаку на Чернигов в субботу, 19 августа. Она заявила, что российская агрессия против мирных жителей должна прекратиться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление организации.
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“Я крайне обеспокоена новостью об очередном российском ударе, который недавно попал в центр Чернигова на севере Украины, в результате чего десятки гражданских лиц, включая детей, погибли и получили ранения.
Отвратительно атаковать главную площадь большого города утром, когда люди выходят на прогулку, некоторые идут в церковь, чтобы отпраздновать религиозный день для многих украинцев”, - говорится в сообщении.
Дениз Браун осудила повторяющуюся модель российских ударов по населенным районам Украины, что приводит к гибели людей, массовым разрушениям и резкому увеличению гуманитарных потребностей.
“Атаки, направленные против гражданских лиц или гражданских объектов, строго запрещены международным гуманитарным правом. Это должно прекратиться”, - отметила гуманитарный координатор ООН.
Напомним
В Чернигове в субботу вечером завершили поисково-спасательную операцию на месте атаки армии рф. В результате вражеского удара погибли семь человек, еще 136 пострадали.