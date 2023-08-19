Обстрел Чернигова: правоохранители расследуют, как россиянам стало известно о мероприятии

Детали

Чаус отметил, что 19 августа россияне ударили баллистической ракетой по драмтеатру в центре Чернигова.

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"В это время здесь проводилась встреча представителей бизнеса и волонтерского сообщества. Мероприятие не предусматривало привлечения зрителей. Подобные мероприятия уже были в Киеве, Львове, Харькове и Днепре. Как именно россиянам стало известно об этом мероприятии – сейчас занимаются правоохранительные органы", — сообщил председатель ОВА.

Дополнение

По информации организаторов, после объявления воздушной тревоги, всем участникам было предложено пройти в укрытие. В драмтеатре есть укрытие, рассчитанное на несколько сотен человек.

В результате российского удара пострадали также люди, которые находились в центре города, шли из церкви, или просто проезжали рядом.

Напомним

В Чернигове в субботу вечером завершили поисково-спасательную операцию на месте атаки армии рф. По данным МВД, в результате вражеского удара погибли семь человек, еще 136 пострадали.

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