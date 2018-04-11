Обстріл Авдіївки кваліфікували як терористичний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сьогодні вночі бойовики з важкого озброєння знову обстріляли житлові помешкання у старій частині місті. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Донецькій області, передає УНН.
"Наразі до поліції надійшла інформація про 2 пошкоджених домоволодіння. На місці працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, обстріл з боку окупованого Донецька розпочався о 20 годині вечора та не вщухав до 5 години ранку. Внаслідок влучення снарядів постраждали домоволодіння, розташовані по вулиці Лермонтова. Уламками артснарядів пошкоджені вікна, двері, паркани, дахи будинків, вибуховими хвилями вибиті вікна. На щастя, мешканці будинків не постраждали.
Слідчо-оперативна група Авдіївського відділення поліції наразі перебуває в постраждалому районі, обстежує територію, збирає інформацію про інші пошкодження та надає допомогу мирним мешканцям. Даний факт кваліфіковано за ч.2 ст.258 (терористичний акт – ред.) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНН, розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської, яке мало б початись 10 квітня, не відбулось через постійний вогонь з боку бойовиків по позиціям Збройних сил України.