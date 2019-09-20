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Оборот роздрібної торгівлі за вісім місяців зріс на майже 10%

Оборот роздрібної торгівлі за вісім місяців зріс на майже 10%

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. У січні-серпні 2019 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 9,9% порівняно із аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.

У серпні поточного року проти серпня 2018 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 6,7%, порівняно з липнем 2019 року – на 3,4%.

Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі в січні-серпні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався у Вінницькій (на 18,2%), Тернопільській (на 17,1%), Київській (на 16,0%), Черкаській (на 14,2%) областях та місті Києві (на 14,5%).

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, в Україні внутрішня торгівля зросла на 5% за перше півріччя.

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