Оборот роздрібної торгівлі за вісім місяців зріс на майже 10%
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. У січні-серпні 2019 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 9,9% порівняно із аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Державній службі статистики, передає УНН.
У серпні поточного року проти серпня 2018 року оборот роздрібної торгівлі зріс на 6,7%, порівняно з липнем 2019 року – на 3,4%.
Серед регіонів найбільший приріст обороту роздрібної торгівлі в січні-серпні 2019 року порівняно з відповідним періодом попереднього року спостерігався у Вінницькій (на 18,2%), Тернопільській (на 17,1%), Київській (на 16,0%), Черкаській (на 14,2%) областях та місті Києві (на 14,5%).
Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, в Україні внутрішня торгівля зросла на 5% за перше півріччя.