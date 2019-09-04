В Україні внутрішня торгівля зросла на 5% за перше півріччя
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У січні-липні 2019 року внутрішня торгівля в Україні продемонструвала позитивні результати діяльності з незначними темпами зростання – +0,2%, або +5,1% до того же періоду у 2018 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Основний внесок у позитивну динаміку внутрішньої торгівлі було забезпечено завдяки інтенсивному розвитку роздрібного сегменту ринку (зростання обороту роздрібної торгівлі прискорилося до 10,1% (10,3% за 6 міс. 2019р., 5,2% за 7 міс. 2018р.), з позитивним внеском за 7 міс. 2019р. на рівні 3 в.п.) на тлі зростаючої купівельної спроможності населення в умовах подальшого збільшення соціальних стандартів, реальної заробітної плати та помірної цінової динаміки на внутрішньому ринку.
В свою чергу, низхідна динаміка оптової торгівлі – зменшення на 4% (("мінус" 3,8% за 6 міс. 2019р., "плюс" 5% за 7 міс. 2018р.) з від’ємним внеском до загального показника торгівлі на рівні 2,8 в.п.) продовжує стримувати розвиток галузі.
За підсумком року очікується на продовження позитивної динаміки внутрішньої торгівлі, яка визначатиметься, у більшій мірі, динамікою роздрібної торгівлі, зважаючи на вплив підвищення споживчого попиту. Оптова торгівля характеризуватиметься більш стриманою динамікою розвитку, повідомили у міністерстві.
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