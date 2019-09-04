В Україні внутрішня торгівля зросла на 5% за перше півріччя

КИЇВ. 4 вересня. УНН. У січні-липні 2019 року внутрішня торгівля в Україні продемонструвала позитивні результати діяльності з незначними темпами зростання – +0,2%, або +5,1% до того же періоду у 2018 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство економічного розвитку і торгівлі.