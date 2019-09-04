В Украине внутренняя торговля выросла на 5% за первое полугодие

Основной вклад в положительную динамику внутренней торговли было обеспечено благодаря интенсивному развитию розничного сегмента рынка (рост оборота розничной торговли ускорился до 10,1% (10,3% за 6 мес. 2019 года, 5,2% за 7 мес. 2018 года), с положительным вкладом за 7 мес. 2019 года на уровне 3 п.п.) на фоне растущей покупательной способности населения в условиях дальнейшего увеличения социальных стандартов, реальной заработной платы и средней ценовой динамики на внутреннем рынке.

В свою очередь, нисходящая динамика оптовой торговли - уменьшение на 4% (("минус" 3,8% за 6 мес. 2019 года, "плюс" 5% за 7 мес. 2018 года) С отрицательным вкладом в общий показателя торговли на уровне 2,8 п.п.) продолжает сдерживать развитие отрасли.

По итогам года ожидается продолжение положительной динамики внутренней торговли, которая будет определяться, в большей степени, динамикой розничной торговли, учитывая влияние повышения потребительского спроса. Оптовая торговля будет характеризоваться более сдержанной динамикой развития, сообщили в министерстве.

Напомним, эксперт оценил реальность роста экономики Украины на 40% за 5 лет.