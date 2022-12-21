Оборона Бахмута триває - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Триває героїчна оборона Бахмута на Донеччині, який називають чи найгарячішою точкою на фронті. Українські військові тримаються, демонструють надлюдську волю до перемоги. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram, передає УНН.
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«Триває героїчна оборона Бахмуту. Кожен захисник Бахмута – справжній герой. Наші мужні лицарі тримаються, демонструють надлюдську волю до перемоги», - написала Маляр.
Вона наголосила, що захисники «Фортеці Бахмута» здійснюють щоденний подвиг.
«Ми всі маємо бути вдячні та підтримати їх за їхню стійкість», - зазначила Маляр.
ЗМІ повідомляють, що нібито ЗСУ вибили російські війська з Бахмута. Офіційного підтвердження немає.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що найгарячіша точка на фронті — Бахмут, який окупанти намагаються зламати ще з травня.
20 грудня Зеленський під час робочого візиту до Бахмуту Донецької області відвідав передові позиції однієї з механізованих бригад, а також зустрівся з українськими військовими та вручив державні нагороди.