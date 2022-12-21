Оборона Бахмута продолжается - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Продолжается героическая оборона Бахмута в Донецкой области, который называют одной из самых горячих точек на фронте. Украинские военные держатся, демонстрируют сверхчеловеческую волю к победе. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram, передает УНН.
Цитата
«Продолжается героическая оборона Бахмута. Каждый защитник Бахмута – настоящий герой. Наши мужественные рыцари держатся, демонстрируют сверхчеловеческую волю к победе», – написала Маляр.
Она подчеркнула, что защитники «Крепости Бахмута» совершают ежедневный подвиг.
«Мы все должны быть благодарны и поддержать их за их стойкость», – отметила Маляр.
СМИ сообщают, что якобы ВСУ выбили российские войска из Бахмута. Официального подтверждения нет.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что самая горячая точка на фронте — Бахмут, который оккупанты пытаются сломать еще с мая.
20 декабря Зеленский во время рабочего визита в Бахмут Донецкой области посетил передовые позиции одной из механизированных бригад, а также встретился с украинскими военными и вручил государственные награды.