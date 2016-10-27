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Обмеження вантажних перевезень на залізничній станції "Одеса-порт" не планується

Обмеження вантажних перевезень на залізничній станції "Одеса-порт" не планується

Київ • УНН

 • 8855 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Реконструкція залізничної станції “Одеса-порт” відбудеться після закінчення піку перевезень і на сьогодні обмеження на вантажні перевезення не планується, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінінфраструктури.

“На сьогодні введення обмежень в роботі станції, особливо у період масових перевезень зернових, не буде впроваджуватись, більше того — такі кроки навіть не планувались. Реконструкцію станції планується провести після закінчення піку перевезень. На сьогодні обмежень у роботі станції Одеса-порт немає”, — наголосив Є.Кравцов.

За його словами, переробні спроможності інфраструктури залізничної станції Одеса-порт обмежуються лише 16 парами поїздів на добу, що не може відповідати сьогоденним вимогам.

“В піковий період перевезення зернових, інших вантажів цього явно не достатньо. Станція потребує негайної реконструкції. З метою вирішення цих питань, керівництво Одеської залізниці наразі проводить консультації та переговори з потенційними інвесторами та партнерами щодо можливості та обсягів реконструкції станціонного парку ст. Одеса-Порт”, — підкреслив Є.Кравцов.

Є.Кравцов зазначив, що реконструкція передбачає збільшення переробної спроможності станції до 20 пар поїздів на добу (це орієнтовно збільшення перевезень до 4 млн тонн вантажів на рік). При цьому станція не буде закрита для роботи, роботи проводитимуться поетапно, згідно графіку виконання робіт та розробленої проектно-кошторисної документації.

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