Ограничение грузовых перевозок на железнодорожной станции "Одесса-порт" не планируется

"На сегодняшний день введение ограничений в работе станции, особенно в период массовых перевозок зерновых, не будет внедряться, более того - такие шаги даже не планировались. Реконструкцию станции планируется провести после окончания пика перевозок. На сегодня ограничений в работе станции Одесса-порт нет", - подчеркнул Е.Кравцов.

По его словам, перерабатывающие способности инфраструктуры железнодорожной станции Одесса-порт ограничиваются лишь 16 парами поездов в сутки, что не может отвечать сегодняшним требованиям.

"В пиковый период перевозки зерновых и других грузов этого явно не достаточно. Станция нуждается в немедленной реконструкции. С целью решения этих вопросов, руководство Одесской железной дороги в настоящее время проводит консультации и переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами о возможности и объемов реконструкции станционного парка ст. Одесса-Порт", - подчеркнул Е.Кравцов.

Е.Кравцов отметил, что реконструкция предусматривает увеличение перерабатывающей способности станции до 20 пар поездов в сутки (это ориентировочно увеличение перевозок до 4 млн тонн грузов в год). При этом станция не будет закрыта для работы, работы будут проводиться поэтапно, согласно графику выполнения работ и разработанной проектно-сметной документации.