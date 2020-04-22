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ОАСК призначив засідання у справі щодо неперевірки НАЗК можливої корупції Порошенка

ОАСК призначив засідання у справі щодо неперевірки НАЗК можливої корупції Порошенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня УНН. Окружний адміністративний суд міста Києва призначив підготовче засідання на 16 червня у справі за позовом до НАЗК щодо непроведення перевірки та розслідування інформації про вчинення п’ятим президентом України Петром Порошенком ймовірного корупційного правопорушення. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом до НАЗК щодо непроведення перевірки та розслідування інформації про вчинення Петром Порошенком корупційного правопорушення", - йдеться У повідомленні.

Також суд залучив до участі у справі в якості третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача приватне акціонерне товариство "Завод "Кузня на Рибальському".

"Підготовче засідання за даним позовом відбудеться 16 червня", - зазначається у повідомленні.

Як нагадує ОАСК, позивач просить ОАСК визнати незаконною та протиправною бездіяльність Національного агентства з питань запобігання корупції щодо непроведення перевірки та розслідування інформації про вчинення корупційного правопорушення.

"Водночас, позивач просить зобов’язати НАЗК перевірити відомості щодо здійснення Петром Порошенком такого правопорушення, а також здійснити належне розслідування інформації, вжити заходи, спрямовані на притягнення винних осіб до відповідальності та надати позивачу детальну письмову інформацію про результати перевірки, розслідування та вжитих заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відкрила кримінальне провадження щодо можливих протиправних дій п’ятого президента України Петра Порошенка при призначенні суддів Верховного Суду.

Українські Національні Новини

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