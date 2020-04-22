ОАСК назначил заседание по делу о непроверке НАПК возможной коррупции Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля УНН. Окружной административный суд города Киева назначил подготовительное заседание на 16 июня по иску к НАПК о непроведении проверки и расследования информации о совершении пятым президентом Украины Петром Порошенко вероятного коррупционного правонарушения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу за иском к НАПК о непроведении проверки и расследования информации о совершении Петром Порошенко коррупционного правонарушения", - говорится в сообщении.
Также суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц без самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика частное акционерное общество "Завод "Кузница на Рыбацком".
"Подготовительное заседание по данному иску состоится 16 июня", - отмечается в сообщении.
Как напоминает ОАСК, истец просит ОАСК признать незаконным и противоправным бездействие Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции касательно непроведения проверки и расследования информации о совершении коррупционного правонарушения.
"Вместе с тем, истец просит обязать НАПК проверить сведения об осуществлении Петром Порошенком такого правонарушения, а также осуществить надлежащее расследование информации, принять меры, направленные на привлечение виновных лиц к ответственности и предоставить истцу подробную письменную информацию о результатах проверки, расследования и принятых мер", - говорится в сообщении.
Напомним, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова открыла уголовное производство относительно возможных противоправных действий пятого президента Украины Петра Порошенко при назначении судей Верховного Суда.