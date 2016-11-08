О.Турчинов: Україна розробляє систему захисту від будь-яких кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україна розробляє систему захисту, яка дозволить захиститись від будь-яких кібератак. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
“Ми розробляємо систему захисту, яка дозволить захиститись від будь-яких кібератак”, — зазначив О.Турчинов.
За словами секретаря РНБО України, кібератаки спрямовані не лише на державні інформаційні ресурси, а й на об’єкти стратегічної інфраструктури. Тому завдання нещодавно створеного Національного координаційного центру кібербезпеки, за словами О.Турчинова, полягає в об’єднанні і координації зусиль усіх відомств.
“Ми чітко розмежували сфери діяльності, уточнили спеціалізацію і сектори відповідальності. Тепер кожен знає, за що відповідає Держспецзв’язку, за що — відповідні підрозділи Служби безпеки України або Нацполіції, Міністерства оборони і розвідувальних служб”, — сказав секретар РНБО України.
О.Турчинов наголосив, що перший етап вже пройдено і сьогодні створюється потужна система захисту державних ресурсів, так звана Національна телекомунікаційна система.
“Проект витратний, але безальтернативний, оскільки завдання цієї системи — повністю захистити інформаційний ресурс критичної інфраструктури та держсектору від будь-яких кібератак”, — зазначив О.Турчинов.
У цьому контексті він зазначив, що найпотужніша кібератака, яка була здійснена останнього тижня на систему е-декларування, не змогла її “покласти”, “ліг” тільки сайт НАЗК, який не був захищений Держспецзв’язком", — додав він.
Як повідомляв УНН, за словами О.Турчинова, українська ракетна програма включає повний цикл виробництва.