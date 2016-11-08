А.Турчинов: Украина разрабатывает систему защиты от любых кибератак

"Мы разрабатываем систему защиты, которая позволит защититься от любых кибератак", - отметил А.Турчинов.

По словам секретаря СНБО Украины, кибератаки направлены не только на государственные информационные ресурсы, но и на объекты стратегической инфраструктуры. Поэтому задача недавно созданного Национального координационного центра кибербезопасности, по словам А.Турчинова, заключается в объединении и координации усилий всех ведомств.

"Мы четко разграничили сферы деятельности, уточнили специализацию и сектора ответственности. Теперь каждый знает, за что отвечает Госспецсвязи, за что - соответствующие подразделения Службы безопасности Украины или Нацполиции, Министерства обороны и разведывательных служб", - сказал секретарь СНБО Украины.

А.Турчинов отметил, что первый этап уже пройден и сегодня создается мощная система защиты государственных ресурсов, так называемая Национальная телекоммуникационная система.

"Проект затратный, но безальтернативный, поскольку задача этой системы - полностью защитить информационный ресурс критической инфраструктуры и госсектора от любых кибератак", - отметил А.Турчинов.

В этом контексте он отметил, что самая мощная кибератака, которую осуществили за ​​последнюю неделю на систему е-декларирования, не смогла ее "положить", "лег" только сайт НАПК, который не был защищен Госспецсвязи", - добавил он.

Как сообщал УНН, по словам А.Турчинова, украинская ракетная программа включает полный цикл производства.