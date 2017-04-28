О.Турчинов назвав КОРД елітою української поліції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Спеціальний підрозділ Національної поліції КОРД став елітою нової української поліції. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов у центрі підготовки підрозділів особливого призначення Нацполіції, передає кореспондент УНН.
"За дуже короткий час КОРД зайняв місце еліти нової української поліції", - повідомив О.Турчинов.
Він також зазначив, що принципово важливо, щоб озброєні злочинці знали і розуміли, що коли працює КОРД у них два варіанти - здатись або загинути.
"І саме за таким форматом повинні працювати ви і ваші колеги", - наголосив О.Турчинов, звертаючись до бійців КОРДу.
Нагадаємо, 8 квітня у Маріуполі поліцейський КОРД провів навчання в захопленій будівлі порту.