А.Турчинов назвал КОРД элитой украинского полиции

"За очень короткое время КОРД занял место элиты новой украинской полиции", - сообщил А.Турчинов.

Он также отметил, что принципиально важно, чтобы вооруженные преступники знали и понимали, что когда работает КОРД у них два варианта - сдаться или погибнуть.

"И именно за таким форматом должны работать вы и ваши коллеги", - подчеркнул А.Турчинов, обращаясь к бойцам КОРДа.

Напомним, 8 апреля в Мариуполе полицейский КОРД провел учения в захваченном здании порта.