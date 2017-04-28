А.Турчинов назвал КОРД элитой украинского полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Специальное подразделение Национальной полиции КОРД стал элитой новой украинской полиции. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в центре подготовки подразделений особого назначения Нацполиции, передает корреспондент УНН.
"За очень короткое время КОРД занял место элиты новой украинской полиции", - сообщил А.Турчинов.
Он также отметил, что принципиально важно, чтобы вооруженные преступники знали и понимали, что когда работает КОРД у них два варианта - сдаться или погибнуть.
"И именно за таким форматом должны работать вы и ваши коллеги", - подчеркнул А.Турчинов, обращаясь к бойцам КОРДа.
Напомним, 8 апреля в Мариуполе полицейский КОРД провел учения в захваченном здании порта.