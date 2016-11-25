О.Ткачук: на території окупованого Криму немає співробітників СБУ

“Співробітники Служби безпеки України не перебувають на окупованому півострові, тому що там зараз, нажаль, працює злочинна влада Російської Федерації”, — зазначив О.Ткачук.

Нагадаємо, Служба безпеки України не виключає, що всі затримання, які проводять російські спецслужби сьогодні в Криму, є невдалими спробами вербування українців.

Як повідомляв УНН, у СБУ розповіли, що хотіли вивідати спецслужби РФ під час вербування українських військових.