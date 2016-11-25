О.Ткачук: на території окупованого Криму немає співробітників СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України не перебувають на території окупованого Криму. Про це під час брифінгу повідомив керівник апарату Служби безпеки України Олександр Ткачук, передає УНН.
“Співробітники Служби безпеки України не перебувають на окупованому півострові, тому що там зараз, нажаль, працює злочинна влада Російської Федерації”, — зазначив О.Ткачук.
Нагадаємо, Служба безпеки України не виключає, що всі затримання, які проводять російські спецслужби сьогодні в Криму, є невдалими спробами вербування українців.
Як повідомляв УНН, у СБУ розповіли, що хотіли вивідати спецслужби РФ під час вербування українських військових.