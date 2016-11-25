А.Ткачук: на территории оккупированного Крыма нет сотрудников СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины не находятся на территории оккупированного Крыма. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает УНН.
"Сотрудники Службы безопасности Украины не находятся на оккупированном полуострове, так как там сейчас, к сожалению, работает преступная власть Российской Федерации", - отметил А.Ткачук.
Напомним, Служба безопасности Украины не исключает, что все задержания, которые проводят российские спецслужбы сегодня в Крыму, являются неудачными попытками вербовки украинцев.
Как сообщал УНН, в СБУ рассказали, что хотели узнать спецслужбы РФ во время вербовки украинских военных.