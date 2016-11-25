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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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А.Ткачук: на территории оккупированного Крыма нет сотрудников СБУ

Киев • УНН

 • 7600 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины не находятся на территории оккупированного Крыма. Об этом во время брифинга сообщил руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук, передает УНН.

А.Ткачук: на территории оккупированного Крыма нет сотрудников СБУ

"Сотрудники Службы безопасности Украины не находятся на оккупированном полуострове, так как там сейчас, к сожалению, работает преступная власть Российской Федерации", - отметил А.Ткачук.

Напомним, Служба безопасности Украины не исключает, что все задержания, которые проводят российские спецслужбы сегодня в Крыму, являются неудачными попытками вербовки украинцев.

Как сообщал УНН, в СБУ рассказали, что хотели узнать спецслужбы РФ во время вербовки украинских военных.

Украинские Национальные Новости

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