А.Ткачук: на территории оккупированного Крыма нет сотрудников СБУ

"Сотрудники Службы безопасности Украины не находятся на оккупированном полуострове, так как там сейчас, к сожалению, работает преступная власть Российской Федерации", - отметил А.Ткачук.

Напомним, Служба безопасности Украины не исключает, что все задержания, которые проводят российские спецслужбы сегодня в Крыму, являются неудачными попытками вербовки украинцев.

Как сообщал УНН, в СБУ рассказали, что хотели узнать спецслужбы РФ во время вербовки украинских военных.