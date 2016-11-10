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О.Сироїд попросила А.Авакова оприлюднити імена власників нагородної зброї від МВС

О.Сироїд попросила А.Авакова оприлюднити імена власників нагородної зброї від МВС

Київ • УНН

 • 15448 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд звернулася до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за інформацією про людей, які отримали нагородну зброю протягом 2014-2015 років. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Країна та люди мають знати своїх героїв. Саме тому два тижні тому звернулася до Міністра внутрішніх справ зі зверненням, в якому попросила надати інформацію про тих людей, які отримали нагородну зброю протягом 2014-2016 років. Зрештою, людина, яка отримала зброю як нагороду, повинна мати неабиякі заслуги перед державою та людьми, тому окремий інтерес становить підстава нагородження. Мені видається дивним, що перелік осіб, які були нагороджені зброєю, не є публічним. Це досить дивна практика нагородження – приховувати імена людей, гідних державних нагород. Ми знаємо Героїв України, знаємо їхні прізвища, їхні подвиги, можемо побачити їхні обличчя. То чого ж ми не знаємо людей, які отримали від держави таку високу відзнаку як відзнака МВС "Вогнепальна Зброя"? – написала вона.

Крім того, вона розповіла, що ще більше здивування викликають листи від МВС, які почали отримувати власники нагородної зброї.

"МВС просить підписати звернення, в якому власник нагородної зброї забороняє МВС надавати відомості щодо нагородження, посилаючись на закон "Про захист персональних даних". Шановні представники МВС: ані прізвище, ані нагорода, ані підстава для нагороди не є персональними даними. Вся ця інформація – це суспільне визнання. Я з нетерпінням чекаю від МВС на інформацію щодо тих людей, які були нагороджені зброєю, щоб ці люди нарешті отримали належну оцінку від суспільства", - підсумувала вона.

Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повдіомив, що нагородив близько 1 тис. 200 осіб зброєю, з них до 100 осіб – це депутати Верховної Ради України.

При цьому, міністр підтвердив, що серед нагороджених є екс-Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Українські Національні Новини

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