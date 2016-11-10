О.Сироид попросила А.Авакова с просьбой обнародовать имена владельцев наградного оружия от МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вице-спикер парламента Оксана Сироид обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову за информацией о людях, которые получили наградное оружие в течение 2014-2015 годов. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Страна и люди должны знать своих героев. Именно поэтому две недели назад обратилась к министру внутренних дел с обращением, в котором попросила предоставить информацию о тех людях, которые получили наградное оружие в течение 2014-2016 годов. В конце концов, человек, получивший оружие как награду должен иметь серьезные заслуги перед государством и людьми, поэтому отдельный интерес представляет основание награждения. Мне кажется странным, что перечень лиц, которые были награждены оружием, не является публичным. Это довольно странная практика награждения - скрывать имена людей, достойных государственных наград. Мы знаем героев Украины, знаем их фамилии, их подвиги, можем увидеть их лица. Почему же мы не знаем людей, которые получили от государства такую высокую награду как знак отличия МВД "Огнестрельное Оружие" - написала она.
Кроме того, она рассказала, что еще большее удивление вызывают письма от МВД, которые начали получать владельцы наградного оружия.
"МВД просит подписать обращение, в котором владелец наградного оружия запрещает МВД предоставлять сведения о награждении, ссылаясь на закон" О защите персональных данных ". Уважаемые представители МВД: ни фамилия, ни награда, ни основание для награды не являются персональными данными. Вся эта информация - это общественное признание. Я с нетерпением жду от МВД на информацию о тех людях, которые были награждены оружием, чтобы эти люди наконец получили надлежащую оценку от общества ", - подытожила она.
Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что наградил около 1 тыс. 200 человек оружием, из них до 100 человек - это депутаты Верховной Рады Украины.
При этом, министр подтвердил, что среди награжденных есть экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк и советник министра внутренних дел З.Шкиряк.