О.Сироид попросила А.Авакова с просьбой обнародовать имена владельцев наградного оружия от МВД

"Страна и люди должны знать своих героев. Именно поэтому две недели назад обратилась к министру внутренних дел с обращением, в котором попросила предоставить информацию о тех людях, которые получили наградное оружие в течение 2014-2016 годов. В конце концов, человек, получивший оружие как награду должен иметь серьезные заслуги перед государством и людьми, поэтому отдельный интерес представляет основание награждения. Мне кажется странным, что перечень лиц, которые были награждены оружием, не является публичным. Это довольно странная практика награждения - скрывать имена людей, достойных государственных наград. Мы знаем героев Украины, знаем их фамилии, их подвиги, можем увидеть их лица. Почему же мы не знаем людей, которые получили от государства такую ​​высокую награду как знак отличия МВД "Огнестрельное Оружие" - написала она.

Кроме того, она рассказала, что еще большее удивление вызывают письма от МВД, которые начали получать владельцы наградного оружия.

"МВД просит подписать обращение, в котором владелец наградного оружия запрещает МВД предоставлять сведения о награждении, ссылаясь на закон" О защите персональных данных ". Уважаемые представители МВД: ни фамилия, ни награда, ни основание для награды не являются персональными данными. Вся эта информация - это общественное признание. Я с нетерпением жду от МВД на информацию о тех людях, которые были награждены оружием, чтобы эти люди наконец получили надлежащую оценку от общества ", - подытожила она.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что наградил около 1 тыс. 200 человек оружием, из них до 100 человек - это депутаты Верховной Рады Украины.

При этом, министр подтвердил, что среди награжденных есть экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк и советник министра внутренних дел З.Шкиряк.