О.Сироид попросила А.Авакова с просьбой обнародовать имена владельцев наградного оружия от МВД

ukru
15 марта, 19:03 • 111514 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156030 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131239 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124242 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109174 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103724 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100265 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130100 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129934 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127640 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 31814 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 43768 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 27475 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 20858 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 55414 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130097 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129724 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265748 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294936 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231081 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 10164 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107390 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129934 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113286 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130458 просмотра
Актуальное
О.Сироид попросила А.Авакова с просьбой обнародовать имена владельцев наградного оружия от МВД

О.Сироид попросила А.Авакова с просьбой обнародовать имена владельцев наградного оружия от МВД

Киев • УНН

 • 15448 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вице-спикер парламента Оксана Сироид обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову за информацией о людях, которые получили наградное оружие в течение 2014-2015 годов. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Страна и люди должны знать своих героев. Именно поэтому две недели назад обратилась к министру внутренних дел с обращением, в котором попросила предоставить информацию о тех людях, которые получили наградное оружие в течение 2014-2016 годов. В конце концов, человек, получивший оружие как награду должен иметь серьезные заслуги перед государством и людьми, поэтому отдельный интерес представляет основание награждения. Мне кажется странным, что перечень лиц, которые были награждены оружием, не является публичным. Это довольно странная практика награждения - скрывать имена людей, достойных государственных наград. Мы знаем героев Украины, знаем их фамилии, их подвиги, можем увидеть их лица. Почему же мы не знаем людей, которые получили от государства такую ​​высокую награду как знак отличия МВД "Огнестрельное Оружие" - написала она.

Кроме того, она рассказала, что еще большее удивление вызывают письма от МВД, которые начали получать владельцы наградного оружия.

"МВД просит подписать обращение, в котором владелец наградного оружия запрещает МВД предоставлять сведения о награждении, ссылаясь на закон" О защите персональных данных ". Уважаемые представители МВД: ни фамилия, ни награда, ни основание для награды не являются персональными данными. Вся эта информация - это общественное признание. Я с нетерпением жду от МВД на информацию о тех людях, которые были награждены оружием, чтобы эти люди наконец получили надлежащую оценку от общества ", - подытожила она.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что наградил около 1 тыс. 200 человек оружием, из них до 100 человек - это депутаты Верховной Рады Украины.

При этом, министр подтвердил, что среди награжденных есть экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк и советник министра внутренних дел З.Шкиряк.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы