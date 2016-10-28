О.Шовковський отримав тренерську ліцензію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Україні з'явилось 26 нових тренерів, які 28 жовтня склали іспити досвідченим фахівцям Йожефу Сабо і Валерію Шамардіну, передає УНН із посиланням на телеканал "Футбол 1".
Серед тих, хто отримав ліцензії категорії А і Б, більшість діючих гравців, серед яких Едуардо, Олександр Шовковський, Віталій Лисицький і Ян Лаштувка.
Також тренерську ліцензію отримали екс-голкіпер "Металіста" Олександр Горяїнов і колишній український футболіст Юрій Бакалов.