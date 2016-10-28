А.Шовковский получил тренерскую лицензию
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. В Украине появилось 26 новых тренеров, которые 28 октября сдади экзамены опытным специалистам Йожефу Сабо и Валерию Шамардину, передает УНН со ссылкой на телеканал "Футбол 1".
Среди тех, кто получил лицензии категории А и Б, большинство действующих игроков, среди которых Эдуардо, Александр Шовковский, Виталий Лисицкий и Ян Лаштувка.
Также тренерскую лицензию получили экс-голкипер "Металлиста" Александр Горяинов и бывший украинский футболист Юрий Бакалов.