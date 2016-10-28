А.Шовковский получил тренерскую лицензию

Среди тех, кто получил лицензии категории А и Б, большинство действующих игроков, среди которых Эдуардо, Александр Шовковский, Виталий Лисицкий и Ян Лаштувка.

Также тренерскую лицензию получили экс-голкипер "Металлиста" Александр Горяинов и бывший украинский футболист Юрий Бакалов.