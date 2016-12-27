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О.Лень потрапив до топ-50 найкращих легіонерів НБА

О.Лень потрапив до топ-50 найкращих легіонерів НБА

Київ • УНН

 • 7789 перегляди

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Український центровий клубу Національної баскетбольної Асоціації “Фінікс Санс” Олексій Лень потрапив до списку кращих легіонерів за версією авторитетного американського видання ESPN, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Наш співвітчизник розмістився на 43 рядку даного рейтингу. У загальній генерації всіх гравців НБА О.Лень на 165-му місці.

Примітно, що сумарно у нинішньому сезоні НБА виступає 113 легіонерів.

Варто відзначити, що кращим серед не американських баскетболістів Асоціації визнано захисника “Клівленда” Кайрі Ірвінга з Австралії. На другому місці грек Янніс Адетокумбо з “Мілуокі”. Також до топ-5 увійшов центровий “Бостона” Ел Горфорд, важкий форвард з Латвії,що представляє “Нью-Йорк” Крістапс Порзінгіс і іспанець з “Мемфіса” Марк Газоль.

Додамо,що другий українець в НБА Хоель Боломбой в топ-50 не ввійшов.

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