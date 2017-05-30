О.Долгополов подолав перший раунд "Ролан Гаррос"
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Перший номер чоловічого тенісу України Олександр Долгополов продовжив успішні виступи українців на цьогорічному розіграші Відкритого чемпіонату Франції з тенісу ("Ролан Гаррос"), передає кореспондент УНН.
У першому колі основної сітки українцю протистояв 64 номер АТР аргентинець Карлос Берлок.
Перша партія проходила в рівній боротьбі і тільки при рахунку 5:5 наш співвітчизник зумів вирвати гейм на подачі К.Берлока – 7:5. Єдиний брейк в середині другого сету допоміг киянину подвоїти перевагу за сетами - 6:3.
В третьому сеті ситуація на корті не змінилася – аргентинцю знову не вдалося зачепитися на подачі О.Долгополову, а українець відзначився одним брейком – 6:4.
Зазначимо, що матч тривав 2 години та 10 хвилин.
Додамо, що вже у наступному колі на О.Долгополова може очікувати протистояння із 3-м сіяним швейцарцем Станісласом Ваврінкою, якщо той подолає супротив словака Йозефа Коваліка.
Як повідомляв УНН, перший раунд "Ролан Гаррос" подолали Еліна Світоліна, Сергій Стаховський і Леся Цуренко, яка перемогла в українському дербі Катерину Козлову.