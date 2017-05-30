А.Долгополов преодолел первый раунд "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Первый номер мужского тенниса Украины Александр Долгополов продолжил успешные выступления украинский на нынешнем розыгрыше Открытого чемпионата Франции по теннису ( "Ролан Гаррос"), передает корреспондент УНН.
В первом круге основной сетки украинцу противостоял 64 номер АТР аргентинец Карлос Берлок.
Первая партия проходила в равной борьбе и только при счете 5:5 наш соотечественник сумел вырвать гейм на подаче К.Берлока - 7:5. Единственный брейк в середине второго сета помог киевлянину удвоить преимущество по сетам - 6:3.
В третьем сете ситуация на корте не изменилась - аргентинцу снова не удалось зацепиться на подаче А.Долгополов, а украинец отметился одним брейком - 6:4.
Отметим, что матч продолжался 2:00 и 10 минут.
Добавим, что уже в следующем круге А.Долгополов может ожидать противостояние с 3-м сеяным швейцарцем Станислас Вавринкой, если тот преодолеет сопротивление словака Йозефа Ковалика.
Как сообщал УНН, первый раунд "Ролан Гаррос" преодолели Элина Свитолина, Сергей Стаховский и Леся Цуренко, которая победила в украинском дерби Екатерину Козлову.