NYT: рф використовує ракети-обманки для обходу українських ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Співробітники американської розвідки виявили, що шквал балістичних ракет, випущених росією по Україні, містить неправдиві цілі, які обманюють радари ППО та вводять в оману ракети теплового наведення. Про це повідомило видання The New York Times, пише УНН.
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За словами представника американської розвідки, такі пристрої мають довжину близько фута (трохи більше ніж 30 см), форму дротика, білого кольору з помаранчевим хвостом. За словами джерела, вони випускаються балістичними ракетами малої дальності "Іскандер-М", які Росія запускає з мобільних пускових установок через кордон, коли ракета відчуває, що на неї націлені системи ППО.
Кожна ракета оснащена електронікою і виробляє радіосигнали для глушіння або обману радарів, які намагаються виявити "Іскандер-М", а також містить джерело тепла для притягнення ракет, що наближаються, повідомляє видання.
Використання хибних цілей може допомогти пояснити, чому українські засоби ППО важко перехоплюють російські ракети "Іскандер", зазначає видання.
Фотографії дротикоподібних боєприпасів почали поширюватися у соціальних мережах два тижні тому. Вони поставили в глухий кут експертів і аналітиків розвідки з відкритих джерел - багато хто з них прийняв їх за бомби від касетної зброї, виходячи з їх розміру і форми.
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Як писав УНН, з початку війни станом на 11 березня ворог випустив по мирних містах та селах України вже 328 оперативно-тактичних ракет.