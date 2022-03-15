NYT: рф использует ракеты-обманки для обхода украинских ПВО

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Киев • УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. Сотрудники американской разведки обнаружили, что шквал баллистических ракет, выпущенных россией по Украине, содержит ложные цели, которые обманывают радары ПВО и вводят в заблуждение ракеты теплового наведения. Об этом сообщило издание The New York Times, пишет УНН.

Детали

По словам представителя американской разведки, такие устройства имеют длину около фута (чуть более 30 см), форму дротика, белого цвета с оранжевым хвостом. По словам источника, они выпускаются баллистическими ракетами малой дальности "Искандер-М", которые Россия запускает с мобильных пусковых установок через границу, когда ракета чувствует, что на нее нацелены системы ПВО.

Каждая ракета оснащена электроникой и производит радиосигналы для глушения или обмана радаров, пытающихся обнаружить "Искандер-М", а также содержит источник тепла для привлечения приближающихся ракет, сообщает издание.

Использование ложных целей может помочь объяснить, почему украинские средства ПВО с трудом перехватывают российские ракеты "Искандер", отмечает издание.

Фотографии дротикообразных боеприпасов начали распространяться в социальных сетях две недели назад. Они поставили в тупик экспертов и аналитиков разведки из открытых источников - многие из них приняли их за бомбы от кассетного оружия, исходя из их размера и формы.

Ранее

Как писал УНН, с начала войны по состоянию на 11 марта враг выпустил по мирным городам и селам Украины уже 328 оперативно-тактических ракет.

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