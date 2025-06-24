Новий препарат для схуднення допоміг пацієнтам втратити до 20% ваги - дослідження
Київ • УНН
Новий препарат MariTide від компанії Amgen показав високу ефективність у зниженні ваги, досягаючи до 20% втрати маси тіла за рік. Його унікальність полягає у щомісячному введенні, що вигідно відрізняє його від аналогів, які потребують щотижневих ін'єкцій.
Новий препарат для зниження ваги MariTide, який приймається раз на місяць, продемонстрував високу ефективність у боротьбі з ожирінням – до 20% втрати маси тіла за рік. Про це пише УНН з посиланням на Independent.
Деталі
Як зазначається, MariTide є препаратом на основі GLP-1 (глюкагоноподібний пептид-1, гормон, який знижує апетит, уповільнює випорожнення шлунка та допомагає контролювати рівень цукру в крові), розробленим фармацевтичною компанією Amgen. Його особливість – наявність моноклональних антитіл, які дозволяють речовині довше зберігатися в організмі.
Дані дослідження, опублікованого у The New England Journal of Medicine, охопили близько 600 осіб, серед яких були учасники з ожирінням та діабетом 2 типу, а також пацієнти лише з ожирінням.
Серед тих, хто мав лише ожиріння та приймав MariTide, середня втрата ваги після 52 тижнів сягала 20%. Учасники без лікування втрачали в середньому лише 2,6% ваги.
Пацієнти, які мали і діабет, і ожиріння, втрачали до 17% ваги, тоді як без препарату – лише 1,4%.
Для порівняння, за даними хірургічного відділення Колумбійського університету, Оземпік та подібні препарати GLP-1, які приймають щотижня, дозволяють скинути від 15 до 20% ваги. MariTide вигідно вирізняється тим, що вводиться лише раз на місяць.
Пацієнтам завжди простіше приймати щось лише раз на місяць. Багато пацієнтів, яких ми спостерігаємо в ендокринології, є хворими на діабет, тому вони приймають кілька ін’єкцій інсуліну на день. Тому кожна остання ін’єкція має значення, навіть якщо це на три ін’єкції менше на місяць
Журналіст NBC News Берклі Лавлейс-молодший, який висвітлив результати дослідження, наголосив, що побічні ефекти MariTide були схожі на ті, що притаманні іншим препаратам GLP-1. Зокрема, дослідники вказують, що шлунково-кишкові порушення є "поширеними".
Довідка
Препарати класу GLP-1, до яких належать Ozempic, Wegovy та Mounjaro, стали популярними у терапії ожиріння. Вони імітують гормон, що впливає на апетит, і зазвичай вводяться щотижнево.
Препарати для схуднення вдвічі знижують ризик раку – дослідження12.05.25, 10:59 • 3556 переглядiв