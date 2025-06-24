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Новий препарат для схуднення допоміг пацієнтам втратити до 20% ваги - дослідження

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Новий препарат MariTide від компанії Amgen показав високу ефективність у зниженні ваги, досягаючи до 20% втрати маси тіла за рік. Його унікальність полягає у щомісячному введенні, що вигідно відрізняє його від аналогів, які потребують щотижневих ін'єкцій.

Новий препарат для схуднення допоміг пацієнтам втратити до 20% ваги - дослідження

Новий препарат для зниження ваги MariTide, який приймається раз на місяць, продемонстрував високу ефективність у боротьбі з ожирінням – до 20% втрати маси тіла за рік. Про це пише УНН з посиланням на Independent.

Деталі

Як зазначається, MariTide є препаратом на основі GLP-1 (глюкагоноподібний пептид-1, гормон, який знижує апетит, уповільнює випорожнення шлунка та допомагає контролювати рівень цукру в крові), розробленим фармацевтичною компанією Amgen. Його особливість – наявність моноклональних антитіл, які дозволяють речовині довше зберігатися в організмі.

Дані дослідження, опублікованого у The New England Journal of Medicine, охопили близько 600 осіб, серед яких були учасники з ожирінням та діабетом 2 типу, а також пацієнти лише з ожирінням.

Серед тих, хто мав лише ожиріння та приймав MariTide, середня втрата ваги після 52 тижнів сягала 20%. Учасники без лікування втрачали в середньому лише 2,6% ваги.

Пацієнти, які мали і діабет, і ожиріння, втрачали до 17% ваги, тоді як без препарату – лише 1,4%.

Для порівняння, за даними хірургічного відділення Колумбійського університету, Оземпік та подібні препарати GLP-1, які приймають щотижня, дозволяють скинути від 15 до 20% ваги. MariTide вигідно вирізняється тим, що вводиться лише раз на місяць.

Пацієнтам завжди простіше приймати щось лише раз на місяць. Багато пацієнтів, яких ми спостерігаємо в ендокринології, є хворими на діабет, тому вони приймають кілька ін’єкцій інсуліну на день. Тому кожна остання ін’єкція має значення, навіть якщо це на три ін’єкції менше на місяць

 – пояснила доцентка кафедри медицини Медичної школи Університету Дьюка в Північній Кароліні Мішель Пондер.

Журналіст NBC News Берклі Лавлейс-молодший, який висвітлив результати дослідження, наголосив, що побічні ефекти MariTide були схожі на ті, що притаманні іншим препаратам GLP-1. Зокрема, дослідники вказують, що шлунково-кишкові порушення є "поширеними".

Довідка

Препарати класу GLP-1, до яких належать Ozempic, Wegovy та Mounjaro, стали популярними у терапії ожиріння. Вони імітують гормон, що впливає на апетит, і зазвичай вводяться щотижнево.

Препарати для схуднення вдвічі знижують ризик раку – дослідження12.05.25, 10:59 • 3556 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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