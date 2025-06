Новый препарат для похудения помог пациентам сбросить до 20% веса - исследование

Новый препарат для снижения веса MariTide, который принимается раз в месяц, продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с ожирением – до 20% потери массы тела за год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Как отмечается, MariTide является препаратом на основе GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1, гормон, который снижает аппетит, замедляет опорожнение желудка и помогает контролировать уровень сахара в крови), разработанным фармацевтической компанией Amgen. Его особенность – наличие моноклональных антител, которые позволяют веществу дольше сохраняться в организме.

Данные исследования, опубликованного в The New England Journal of Medicine, охватили около 600 человек, среди которых были участники с ожирением и диабетом 2 типа, а также пациенты только с ожирением.

Среди тех, кто имел только ожирение и принимал MariTide, средняя потеря веса после 52 недель достигала 20%. Участники без лечения теряли в среднем лишь 2,6% веса.

Пациенты, которые имели и диабет, и ожирение, теряли до 17% веса, тогда как без препарата – лишь 1,4%.

Для сравнения, по данным хирургического отделения Колумбийского университета, Оземпик и подобные препараты GLP-1, которые принимают еженедельно, позволяют сбросить от 15 до 20% веса. MariTide выгодно отличается тем, что вводится лишь раз в месяц.

Пациентам всегда проще принимать что-то лишь раз в месяц. Многие пациенты, которых мы наблюдаем в эндокринологии, являются больными диабетом, поэтому они принимают несколько инъекций инсулина в день. Поэтому каждая последняя инъекция имеет значение, даже если это на три инъекции меньше в месяц – пояснила доцент кафедры медицины Медицинской школы Университета Дьюка в Северной Каролине Мишель Пондер.

Журналист NBC News Беркли Лавлейс-младший, который осветил результаты исследования, подчеркнул, что побочные эффекты MariTide были похожи на те, что присущи другим препаратам GLP-1. В частности, исследователи указывают, что желудочно-кишечные нарушения являются "распространенными".

Справка

Препараты класса GLP-1, к которым относятся Ozempic, Wegovy и Mounjaro, стали популярными в терапии ожирения. Они имитируют гормон, влияющий на аппетит, и обычно вводятся еженедельно.

