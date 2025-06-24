Новый препарат для похудения помог пациентам сбросить до 20% веса - исследование

$41.870.04
48.200.34
ukenru
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
Эксклюзив
06:40 • 10730 просмотра
В Центре общественного здоровья сообщили, обнаружен ли новый штамм COVID-19 в Украине
05:38 • 33319 просмотра
Трамп объявил о вступлении в силу прекращения огня между Израилем и Ираном
Эксклюзив
05:31 • 30578 просмотра
Что ожидать от саммита НАТО 2025 в Гааге
23 июня, 17:50 • 45919 просмотра
Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома на 1,37 млрд долларов
23 июня, 16:46 • 173688 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала
Эксклюзив
23 июня, 14:03 • 117112 просмотра
Чернышов заявил, что получил подозрение (видео)
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 185898 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
23 июня, 12:56 • 89534 просмотра
В СБУ рассказали подробности подготовки двух покушений на Зеленского: одно планировали на территории ОП, а другое - в аэропорту Жешув
23 июня, 12:19 • 175980 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности
Эксклюзив
23 июня, 08:45 • 70230 просмотра
Пациенты пока не почувствовали удешевление цен на лекарства, реформы только начинаются – директор БФ «Пациенты Украины»
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
4.5м/с
71%
745мм
Популярные новости
Ночная атака на Сумщину: погибли три человека, среди них - ребенок24 июня, 01:14 • 26591 просмотра
Украина осудила ракетный удар Ирана по Катару, указывая на связи Тегерана с РФ02:25 • 43691 просмотра
Украину накроют дожди и грозы: синоптики дали прогноз на 24 июня03:59 • 36395 просмотра
Из Украины хотели вывезти почти четверть миллиона долларов и евро в багажнике авто: остановили на границе с ЕС06:16 • 18366 просмотра
Основатель Amazon Безос празднует свадьбу в Венеции, несмотря на возмущение горожан06:28 • 12592 просмотра
публикации
Освежающая классика лета: вкусные рецепты холодных супов для жарких дней23 июня, 19:05 • 34527 просмотра
Назарий Гусаков — смертельно больной мужчина, которому нужна помощь, или мошенник-беглец: подробности громкого скандала23 июня, 16:46 • 173661 просмотра
Совпадение или заговор? Партия Тимошенко заблокировала подписание законопроекта о реформе АРМА23 июня, 13:36 • 137677 просмотра
Таблетки на экспорт: как "Дарница" завоевывает рынки, пока лекарства в Украине дорожают
Эксклюзив
23 июня, 12:57 • 185890 просмотра
НАТО готовится к историческому саммиту: где будет проходить, повестка дня и какие меры безопасности23 июня, 12:19 • 175975 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Катар
Ирак
Реклама
УНН Lite
Эзра Миллер готовится вернуться в кино с новым фильмом от Линн Рэмзи23 июня, 14:13 • 65319 просмотра
Каратель сыграет вместе с Человеком-пауком: что известно о новом фильме Marvel21 июня, 23:04 • 146127 просмотра
Пять необычных комедий: что посмотреть в свободное время21 июня, 18:14 • 270157 просмотра
Армaни впервые пропустит неделю моды в Милане после пребывания в больнице21 июня, 11:41 • 139189 просмотра
Последний участник BTS Шуга завершил военную службу на фоне ожиданий воссоединения21 июня, 07:34 • 137657 просмотра
Актуальное
Таймс
Ракетная система С-400
Truth Social
Томагавк (семейство ракет)
БМ-21 «Град»

Новый препарат для похудения помог пациентам сбросить до 20% веса - исследование

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Новый препарат MariTide от компании Amgen показал высокую эффективность в снижении веса, достигая до 20% потери массы тела за год. Его уникальность заключается в ежемесячном введении, что выгодно отличает его от аналогов, требующих еженедельных инъекций.

Новый препарат для похудения помог пациентам сбросить до 20% веса - исследование

Новый препарат для снижения веса MariTide, который принимается раз в месяц, продемонстрировал высокую эффективность в борьбе с ожирением – до 20% потери массы тела за год. Об этом пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Как отмечается, MariTide является препаратом на основе GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1, гормон, который снижает аппетит, замедляет опорожнение желудка и помогает контролировать уровень сахара в крови), разработанным фармацевтической компанией Amgen. Его особенность – наличие моноклональных антител, которые позволяют веществу дольше сохраняться в организме.

Данные исследования, опубликованного в The New England Journal of Medicine, охватили около 600 человек, среди которых были участники с ожирением и диабетом 2 типа, а также пациенты только с ожирением.

Среди тех, кто имел только ожирение и принимал MariTide, средняя потеря веса после 52 недель достигала 20%. Участники без лечения теряли в среднем лишь 2,6% веса.

Пациенты, которые имели и диабет, и ожирение, теряли до 17% веса, тогда как без препарата – лишь 1,4%.

Для сравнения, по данным хирургического отделения Колумбийского университета, Оземпик и подобные препараты GLP-1, которые принимают еженедельно, позволяют сбросить от 15 до 20% веса. MariTide выгодно отличается тем, что вводится лишь раз в месяц.

Пациентам всегда проще принимать что-то лишь раз в месяц. Многие пациенты, которых мы наблюдаем в эндокринологии, являются больными диабетом, поэтому они принимают несколько инъекций инсулина в день. Поэтому каждая последняя инъекция имеет значение, даже если это на три инъекции меньше в месяц

 – пояснила доцент кафедры медицины Медицинской школы Университета Дьюка в Северной Каролине Мишель Пондер.

Журналист NBC News Беркли Лавлейс-младший, который осветил результаты исследования, подчеркнул, что побочные эффекты MariTide были похожи на те, что присущи другим препаратам GLP-1. В частности, исследователи указывают, что желудочно-кишечные нарушения являются "распространенными".

Справка

Препараты класса GLP-1, к которым относятся Ozempic, Wegovy и Mounjaro, стали популярными в терапии ожирения. Они имитируют гормон, влияющий на аппетит, и обычно вводятся еженедельно.

Препараты для похудения вдвое снижают риск рака – исследование12.05.25, 10:59 • 3556 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ЗдоровьеНовости Мира
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9