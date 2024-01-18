Новий блекаут? Частина окупованого Криму залишилась без світла

У низці населених пунктів окупованого Криму зникло світло, передає УНН із посиланням на Telegram-канал "Кримський вітер".

"У Керчі по всьому місту немає світла, у Севастополі без електрики залишилася більша частина міста", - йдеться у повідомленні Telegram-каналу

Згодом стало відомо, що у Сімферополі, Феодосії, Джанкої, Саках також проблеми з електрикою.