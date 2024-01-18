Новый блэкаут? Часть оккупированного Крыма осталась без света

В ряде населенных пунктов оккупированного Крыма пропал свет, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Керчи по всему городу нет света, в Севастополе без электричества осталась большая часть города", - говорится в сообщении Telegram-канала

Впоследствии стало известно, что в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках также проблемы с электричеством.