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Новый блэкаут? Часть оккупированного Крыма осталась без света

Киев  •  УНН

18 январь 2024, 15:34  •  18488 просмотра

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Во многих городах оккупированного Крыма, включая Керчь, Севастополь, Симферополь, Феодосию, Джанкой и Саки, наблюдаются массовые отключения электроэнергии.

В ряде населенных пунктов оккупированного Крыма пропал свет, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Керчи по всему городу нет света, в Севастополе без электричества осталась большая часть города", - говорится в сообщении Telegram-канала

Впоследствии стало известно, что в Симферополе, Феодосии, Джанкое, Саках также проблемы с электричеством.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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A new blackout? Part of the occupied Crimea was left without electricity
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Новый блэкаут? Часть оккупированного Крыма осталась без света

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Под Авдеевкой россияне десантируют пехоту с бронетехники, но при этом обычно теряют танки - Штупун

Возле Авдеевки россияне снова начали активно использовать бронетехнику, однако Силы обороны Украины успешно ее уничтожают.

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Под Авдеевкой россияне десантируют пехоту с бронетехники, но при этом обычно теряют танки - Штупун

Данилов: тайные переговоры между Украиной и рф - ерунда и дезинформация

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Данилов: тайные переговоры между Украиной и рф - ерунда и дезинформация

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Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Совет ЕС расследовать потенциальные "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС" со стороны Венгрии. Парламент также выразил обеспокоенность предстоящим председательством Венгрии в Совете ЕС.

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Европарламент призывает Совет ЕС определить, совершила ли Венгрия "серьезные и постоянные нарушения ценностей ЕС"