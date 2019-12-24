Новосад отримала ще одну посаду

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський затвердив у складі комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки міністра освіти і науки Ганну Новосад. Про це йдеться у президентському указі №945/2019 від 24 грудня, передає УНН.

"Затвердити склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки", - сказано у тексті указу.

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Згідно з указом, головою Комітету (за згодою) залишається президент Національної академії наук України Борис Патон, одним із заступників голови Комітету (за згодою) - перший віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України Володимир Горбулін.

Водночас, у складі Комітету затверджено, зокрема, міністра освіти і науки України Ганну Новосад як заступника голови Комітету (за згодою).

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

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