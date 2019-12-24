Новосад получила еще одну должность

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 43048 просмотра

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5 марта, 17:33 • 122146 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 127905 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 125987 просмотра

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5 марта, 15:49 • 149810 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил в составе комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники министра образования и науки Анну Новосад. Об этом говорится в президентском указе №945/2019 от 24 декабря, передает УНН.

"Утвердить состав Комитета по Государственным премиям Украины в области науки и техники", - говорится в тексте указа.

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Согласно указу, председателем Комитета (по согласию) остается президент Национальной академии наук Украины Борис Патон, одним из заместителей председателя Комитета (по согласию) - первый вице-президент Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии наук Украины Владимир Горбулин.

В то же время, в составе Комитета утверждена, в частности, министр образования и науки Украины Анна Новосад как заместитель председателя Комитета (по согласию).

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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