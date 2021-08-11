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Новообраний президент Ірану призначив антизахідного дипломата міністром закордонних справ

Новообраний президент Ірану призначив антизахідного дипломата міністром закордонних справ

Київ • УНН

 • 18194 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Новий президент Ірану Ібрагім Раїсі призначив антизахідного дипломата міністром закордонних справ. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Раїсі, прихильник жорсткої лінії політики, 5 серпня був приведений до присяги. Шиїтський священнослужитель середньої ланки змінив прагматика Хасана Рухані на посаді президента після червневих виборів.

Представляючи свій кабінет парламенту для очікуваного вотуму довіри, Раїсі вибрав Хосейна Амірабдоллахяна міністром закордонних справ, а Джавада Овджі, колишнього заступника міністра нафти і керуючого директора державної газової компанії, міністром нафти.

"Амірабдоллахян - жорсткий дипломат... Якщо міністерство закордонних справ, як і раніше, буде відповідати за ядерне досьє Ірану, то, очевидно, Тегеран займе дуже жорстку позицію на переговорах", - сказав іранський парламентер з ядерних питань, який попросив не називати його імені.

Вважається, що Амірабдоллахян має тісні зв'язки з елітою Іранської Революційної гвардії, могутнім рухом Хезболла в Лівані і іншими іранськими "маріонетками" на Близькому Сході.

"Вибір Раїсі показує, що він надає великого значення регіональним питанням в своїй зовнішній політиці", - сказав колишній іранський чиновник.

Колишній посол в Бахрейні, Амірабдоллахян був заступником міністра закордонних справ з арабських і африканських справ з 2011 по 2016 рік. Окрім того, він був заступником глави місії посольства Ірану в Багдаді з 1997 по 2001 рік.

Повідомлення в напівофіційних іранських ЗМІ припускали, що Вища рада національної безпеки, яка підпорядковується, безпосередньо, верховному лідеру аятоллі Алі Хаменеї, візьме на себе ядерні переговори в Відні від міністерства закордонних справ, яке очолювали прагматики під час президентства Рухані.

Контекст

Очікується, що іранський парламент, в якому домінують прихильники жорсткої лінії, не стане заперечувати вибору Раїсі для таких важливих міністерств, як іноземні справи і нафти, оскільки президенти вибирають їх тільки зі схвалення Хаменеї.

Повноваження президента обмежені в Ірані повноваженнями верховного лідера, який є головнокомандувачем збройними силами, призначає главу судової влади і визначає основні напрямки політики Ісламської Республіки.

Доповнення

Іран і світові держави з квітня ведуть переговори про відродження пакту, який був анульований в 2018 році тодішнім президентом США Дональдом Трампом, який також знову ввів санкції, що зруйнували економіку Тегерана, обмеживши його експорт нафти.

Шостий раунд переговорів відбувся 20 червня, і іранські і західні офіційні особи заявили, що ще належить усунути серйозні прогалини в поверненні Тегерана і Вашингтона до повного дотримання пакту. Іран порушує обмеження на збагачення урану - можливий шлях до ядерної зброї - з 2019 року.

Сторони, які беруть участь в переговорах, ще не призначили дату наступного раунду переговорів.

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