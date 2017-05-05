Новобудови по вул. Обухівській у столиці введено в експлуатацію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. ПАТ "ХК "Київміськбуд" повідомив про закінчення будівництва та введення в експлуатацію житлових будинків по вулиці Обухівській у Києві, пише УНН.
ХК “Київміськбуд” інформує, що Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано сертифікати, що засвідчують відповідність закінченого будівництва проектній документації та готовність до експлуатації житлового будинку № 1 (V черга будівництва, 2 пусковий комплекс) та будинку № 2 (V черга будівництва, 1 пусковий комплекс) по вул. Обухівській, 135-А у Святошинському районі Києва.
Незабаром інвесторів буде запрошено для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів.