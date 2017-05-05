Новостройки по ул. Обуховской в столице введено в эксплуатацию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. ПАО "ХК "Киевгорстрой"сообщил об окончании строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов по улице Обуховской в Киеве, пишет УНН.
ХК “Київміськбуд” інформує, що Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано сертифікати, що засвідчують відповідність закінченого будівництва проектній документації та готовність до експлуатації житлового будинку № 1 (V черга будівництва, 2 пусковий комплекс) та будинку № 2 (V черга будівництва, 1 пусковий комплекс) по вул. Обухівській, 135-А у Святошинському районі Києва.
Незабаром інвесторів буде запрошено для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів.