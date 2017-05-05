Новостройки по ул. Обуховской в ​​столице введено в эксплуатацию

ХК “Київміськбуд” інформує, що Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано сертифікати, що засвідчують відповідність закінченого будівництва проектній документації та готовність до експлуатації житлового будинку № 1 (V черга будівництва, 2 пусковий комплекс) та будинку № 2 (V черга будівництва, 1 пусковий комплекс) по вул. Обухівській, 135-А у Святошинському районі Києва.

Незабаром інвесторів буде запрошено для перегляду якості виконаних робіт та підписання необхідних документів.