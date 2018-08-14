Новий військовий бюджет США заборонить держустановам використовувати пристрої ZTE і Huawei

У бюджеті відзначається, що “глава виконавчого відомства не повинен закуповувати, купувати або продовжувати контракт на придбання обладнання, систем або послуг зазначеного списку телекомунікаційного обладнання і послуг”. У цьому списку окремим пунктом прописані ZTE і Huawei. Серед іншого обладнання, також забороненого до закупівлі, виявилися системи відеоспостереження та телекомунікаційне обладнання китайських компаній Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology і Dahua Technology, а також продукції їх дочірніх підприємств. Накладається заборона і на придбання послуг у цих трьох юридичних осіб.

Дозвіл на продовження закупівлі зазначеного обладнання може бути надано тому чи іншому американському відомству тільки за умови, що воно направить переконливе обгрунтування свого запиту апарату директора Національної розвідки США. Таке виключення, в разі його надання, буде діяти не більше року після вступу в силу заборони.

Як повідомляв УНН, Пентагон оцінить знання військовослужбовців, які володіють російською мовою.