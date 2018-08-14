Новый военный бюджет США запретит госучреждениям использовать устройства ZTE и Huawei

В бюджете отмечается, что “глава исполнительного ведомства не должен закупать, приобретать или продлевать контракт на приобретение оборудования, систем или услуг указанного списка телекоммуникационного оборудования и услуг”. В этом списке отдельным пунктом прописаны ZTE и Huawei. Среди другого оборудования, также запрещенного к закупке, оказались системы видеонаблюдения и телекоммуникационное оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также продукции их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у этих трех юридических лиц.

Разрешение на продление закупки означенного оборудования может быть предоставлено тому или иному американскому ведомству только при условии, что оно направит убедительное обоснование своего запроса аппарату директора Национальной разведки США. Такое исключение, в случае его предоставления, будет действовать не более года после вступления в силу запрета.

Как сообщал УНН, Пентагон оценит знания военнослужащих, владеющих русским языком.