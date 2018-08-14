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Новый военный бюджет США запретит госучреждениям использовать устройства ZTE и Huawei

Киев • УНН

 • 8515 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Новый оборонный бюджет США на 2019 финансовый год предполагает введение запрета на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Как отмечается в опубликованном в базе данных Конгресса документе, запрет вступает в силу через год после подписания документа, то есть 13 августа 2019 года, сообщает УНН.

Новый военный бюджет США запретит госучреждениям использовать устройства ZTE и Huawei

В бюджете отмечается, что “глава исполнительного ведомства не должен закупать, приобретать или продлевать контракт на приобретение оборудования, систем или услуг указанного списка телекоммуникационного оборудования и услуг”. В этом списке отдельным пунктом прописаны ZTE и Huawei. Среди другого оборудования, также запрещенного к закупке, оказались системы видеонаблюдения и телекоммуникационное оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также продукции их дочерних предприятий. Налагается запрет и на приобретение услуг у этих трех юридических лиц.

Разрешение на продление закупки означенного оборудования может быть предоставлено тому или иному американскому ведомству только при условии, что оно направит убедительное обоснование своего запроса аппарату директора Национальной разведки США. Такое исключение, в случае его предоставления, будет действовать не более года после вступления в силу запрета.

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