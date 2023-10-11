Новий скандал з працівниками військкомату у Львові. В обласному ТЦК кажуть, що розпочали службову перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У мережі шириться нове відео жорсткого затримання цивільного працівниками військкомату у Львові. У Львівському обласному ТЦК вже відерагували на запис і запевняють, що розпочали перевірку, передає УНН.
Цитата
"Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі.
Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку", - повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП.
Нагадаємо
У вересні в одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору Львівської області.
Згодом працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.
Наразі двом працівникам Самбірського військкомату було повідомлено про підозру.