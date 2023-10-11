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Новый скандал с работниками военкомата во Львове. В областном ТЦК говорят, что начали служебную проверку

Новый скандал с работниками военкомата во Львове. В областном ТЦК говорят, что начали служебную проверку

Киев • УНН

 • 524867 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В сети распространяется новое видео жесткого задержания гражданского работниками военкомата во Львове. Во Львовском областном ТЦК уже отреагировали на запись и уверяют, что начали проверку, передает УНН.

Цитата

"В сети Интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме.

Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия, по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка", - сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.

Напомним

В сентябре в одном из телеграмм-каналов появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием. ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора Львовской области.

Впоследствии работники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.

Сейчас двум работникам Самборского военкомата было сообщено о подозрении.

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