Новый скандал с работниками военкомата во Львове. В областном ТЦК говорят, что начали служебную проверку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. В сети распространяется новое видео жесткого задержания гражданского работниками военкомата во Львове. Во Львовском областном ТЦК уже отреагировали на запись и уверяют, что начали проверку, передает УНН.
Цитата
"В сети Интернет распространяется информация о возникновении конфликтной ситуации между гражданским населением и гражданами в военной форме.
Командование Львовского ОТЦК и СП осуществляет мероприятия, по установлению обстоятельств данного случая. Назначена служебная проверка", - сообщили в Львовском областном ТЦК и СП.
Напомним
В сентябре в одном из телеграмм-каналов появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием. ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора Львовской области.
Впоследствии работники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.
Сейчас двум работникам Самборского военкомата было сообщено о подозрении.