Побили та незаконно утримували чоловіка: двом працівникам Самбірського військкомату повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Двом працівникам ТЦК Самбору, яких затримали за підозрою у побитті чоловіка та незаконному утриманні його у приміщенні військкомату, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на ДБР.
Цитата
“Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного ТЦК та СП, а також військовослужбовцю-водію цього відділу", - йдеться у повідомлені.
Доповнення
Раніше повідомлялось, що до кінця дня двом працівникам військкомату Самбору, яких затримали за підозрою у побитті чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату, можуть оголосити про підозру. Для них проситимуть застосувати запобіжний захід у вигляді арешту.
Нагадаємо
В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору Львівської області.
Згодом працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.