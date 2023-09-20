Працівникам військкомату Самбору на Львівщині, що катували людину, проситимуть арешт - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. До кінця дня двом працівникам військкомату Самбору, яких затримали за підозрою у побитті чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату, можуть оголосити про підозру. Для них проситимуть застосувати запобіжний захід у вигляді арешту. Про це заявила радник з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян в телемарафоні, передає кореспондент УНН.
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«Зараз готується оголошення їм про підозру і підозра за таким статтям Кримінального кодексу, як незаконне позбавлення волі, катування та перевищення службовою військовою особою повноважень», - розповіла Сап'ян.
Також вона зазначила, що сьогодні до кінця дня можуть оголосити про підозру двом працівникам військкомату.
«Я думаю до кінця цього дня буде оголошена підозра і буде обиратися для підозрюваних запобіжний захід. Це утримання під вартою без альтернативи внесення застави», - сказала Сап'ян.
Доповнення
В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору Львівської області.
Згодом працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.