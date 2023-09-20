Працівникам військкомату Самбору на Львівщині, що катували людину, проситимуть арешт - ДБР

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«Зараз готується оголошення їм про підозру і підозра за таким статтям Кримінального кодексу, як незаконне позбавлення волі, катування та перевищення службовою військовою особою повноважень», - розповіла Сап'ян.

Також вона зазначила, що сьогодні до кінця дня можуть оголосити про підозру двом працівникам військкомату.

«Я думаю до кінця цього дня буде оголошена підозра і буде обиратися для підозрюваних запобіжний захід. Це утримання під вартою без альтернативи внесення застави», - сказала Сап'ян.

Доповнення

В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору Львівської області.

Згодом працівники ДБР затримали заступника начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки та військовослужбовця-водія цього відділу, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні військкомату.