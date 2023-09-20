Работникам военкомата Самбора на Львовщине, которые пытали человека, будут просить арест - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. До конца дня двум работникам военкомата Самбора, которых задержали по подозрению в избиении мужчины и незаконного содержания его в помещении военкомата, могут объявить о подозрении. Для них будут просить применить меру пресечения в виде ареста. Об этом заявила советник по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в телемарафоне, передает корреспондент УНН.
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«Сейчас готовится объявление им о подозрении и подозрение по таким статьям Уголовного кодекса, как незаконное лишение свободы, пытки и превышение служебным военным лицом полномочий», - рассказала Сапьян.
Также она отметила, что сегодня до конца дня могут объявить о подозрении двум работникам военкомата.
«Я думаю до конца этого дня будет объявлено подозрение и будет избираться для подозреваемых мера пресечения. Это содержание под стражей без альтернативы внесения залога», - сказала Сапьян.
Дополнение
В одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием. ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора Львовской области.
Впоследствии работники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.