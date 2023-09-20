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Избили и незаконно удерживали мужчину: двум работникам Самборского военкомата сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 148452 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Двум работникам ТЦК Самбора, которых задержали по подозрению в избиении мужчины и незаконном удержании его в помещении военкомата, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Цитата

“Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП, а также военнослужащему-водителю этого отдела", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что до конца дня двум работникам военкомата Самбора, которых задержали по подозрению в избиении мужчины и незаконного содержания его в помещении военкомата, могут объявить о подозрении. Для них будут просить применить меру пресечения в виде ареста. 

Напомним

В одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием. ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора Львовской области. 

Впоследствии сотрудники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата. 

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