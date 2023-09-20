Избили и незаконно удерживали мужчину: двум работникам Самборского военкомата сообщили о подозрении

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“Работники ГБР сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Самборского районного ТЦК и СП, а также военнослужащему-водителю этого отдела", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что до конца дня двум работникам военкомата Самбора, которых задержали по подозрению в избиении мужчины и незаконного содержания его в помещении военкомата, могут объявить о подозрении. Для них будут просить применить меру пресечения в виде ареста.

Напомним

В одном из телеграм-каналов появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием. ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора Львовской области.

Впоследствии сотрудники ГБР задержали заместителя начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки и военнослужащего-водителя этого отдела, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении военкомата.