Новий ринок електроенергії принесе Україні ще 1% зростання ВВП - Центр Разумкова

"Запуск у 2019 році нової моделі ринку електричної енергії може забезпечити у подальшому додаткове щорічне зростання ВВП України щонайменше на 1% за рахунок покращення інвестиційних умов для залучення коштів в модернізацію інфраструктури та зростання обсягів торгівлі електроенергією", - зазначається у повідомленні.

За даними Центру Разумкова, привабливі інвестиційні умови будуть створені шляхом запровадження прозорих й конкурентних механізмів функціонування ринку електричної енергії, спрощення процедури підключення нових промислових підприємств та збільшення міждержавної торгівлі.

На їхню думку, реформування ринку електричної енергії сприятиме забезпеченню синхронної роботи енергосистем України та Молдови з ENTSO-Е. Крім того, як вважають у Центрі Разумкова, за активного співробітництва усіх зацікавлених сторін ця мета може бути досягнута до 2023 року.

При цьому, за їхніми прогнозами, максимальна потужність передачі електроенергії у разі повної синхронізації у режимі експорт-імпорт досягне 4 ГВт.

"У результаті інтеграції обсяги торгівлі електроенергією мають потенціал зростання в шість разів – з 250 млн дол. до 1,5 млрд дол.", - зауважили у Центрі.

Нагадаємо, державні установи повинні укласти угоди на постачання та розподілу електричної енергії на 2019 рік з операторами ринку до 31 грудня 2018 року.